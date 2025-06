Gyokeres alla Juventus | le cifre che chiudono il cerchio

La Juventus è in fermento: tra il sogno di rinforzare l’attacco e le cifre che parlano chiaro, il club bianconero si concentra su Gyokeres come possibile grande colpo. Con Vlahovic sotto osservazione e la strategia di mercato in pieno fermento, i numeri e le trattative puntano dritti al centro dell’attacco. La sfida è aperta: riuscirà la Juventus a chiudere questa operazione e mettere definitivamente piede sul podio?

Bianconeri a caccia di una punta, il sogno è chiudere per lo svedese: le cifre parlano chiaro Impegnata al Mondiale per Club, la Juventus oltre che pensare al campo sta lavorando anche al mercato. Un compito in particolare che spetta a Damien Comolli, nuovo dirigente bianconero. Juventus a caccia di un attaccante: scelto Gyokeres (LaPresse) – Calciomercato.it In particolare al centro c'è la questione attaccante. Con Dusan Vlahovic sul piede di partenza ( c'è in programma un faccia a faccia con la dirigenza ) e con Kolo Muani bianconero per il Mondiale per Club, ma non è detto che possa restarlo anche dopo, serve necessariamente l'acquisto di una prima punta.