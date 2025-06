Gwyneth Paltrow cucina in topless in Toscana | l’ironia della figlia Apple

Gwyneth Paltrow, attrice e imprenditrice di talento, sorprende ancora una volta i suoi follower con un’inedita versione di sé: in topless mentre prepara una deliziosa colazione in Toscana. La sua naturalezza conquista, ma è l’ironia della figlia Apple a mettere in risalto il momento, regalando sorrisi e commenti divertenti. Un episodio che dimostra come anche le star possano essere autentiche e spontanee, lasciando spazio alla sorpresa e all’umanità.

Gwyneth Paltrow, come noto, oltre a essere attrice e imprenditrice è anche una brava cuoca, e molto spesso registra video in cui cucina piatti prelibati e prepara pasti per la famiglia, e nell’ultimo, è apparsa in una “veste” inusuale: in Senza veli. Gwyneth Paltrow cucina in Senza veli, l’ironia della figlia Apple. L’ attrice 52enne ha condiviso su Instagram un video in cui prepara quella che chiama una “ boyfriend breakfast ”, una colazione per il marito Brad Falchuck. Nella prima immagine, Paltrow è ripresa di schiena con un paio di pantaloncini e ciabatte, senza maglietta né camicia: «Questa era una colazione altamente proteica con salsiccia del macellaio locale, fagioli bianchi, spinaci, pomodorini e uova», ha spiegato. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Gwyneth Paltrow cucina “in topless” in Toscana: l’ironia della figlia Apple

