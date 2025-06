Guillaume Bianchi trionfa nel fioretto individuale è campione d'Europa | primo oro per l'Italia a Genova

Un trionfo che fa sventolare il tricolore! Guillaume Bianchi, campione d’Europa nel fioretto individuale, conquista il primo oro per l’Italia a Genova con una finale dominata contro il francese Anas Anane. È un successo che segna una nuova pagina di gloria per la scherma italiana e che riempie di orgoglio tutto il Paese. Continua a leggere e scopri tutti i dettagli di questa straordinaria vittoria.

