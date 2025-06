Guido Pagliuca è il nuovo allenatore dell’Empoli | contratto fino al 2027

Firenze si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Guido Pagliuca, il volto fresco e determinato scelto come allenatore dell’Empoli fino al 2027. Dopo aver lasciato un passato umile e aver scalato le gerarchie del calcio, Pagliuca guida ora la rinascita dei toscani in Serie B. La sua esperienza e passione promettono di portare entusiasmo e successi, inaugurando una stagione ricca di sfide e opportunità per il club.

Firenze, 16 giugno 2025 – Guido Pagliuca è il nuovo allenatore dell’Empoli. L’ex tecnico della Juve Stabia, che giusto qualche giorno fa si era liberato dal contratto che ancora lo legava ai campani, ha firmato un biennale con il club del presidente Corsi, appena retrocesso in B dopo quattro stagioni nella massima categoria. Classe 1976, un passato da dipendente di un supermercato, ha lasciato il suo lavoro per dedicarsi esclusivamente al calcio e i fatti gli hanno dato ragione. Prima della Juve Stabia, con cui ha raggiunto gli ultimi play-off di B, ha allenato – tra le altre – anche Pianese, Lucchese e Siena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Guido Pagliuca è il nuovo allenatore dell’Empoli: contratto fino al 2027

? Empoli Football Club comunica che Guido Pagliuca è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 Vai su X

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Guido Pagliuca. Il tecnico toscano, arrivato a Castellammare nella stagione 2023/2024, lascia la panchina delle Vespe dopo due stagioni ricche di soddisfazioni. Nel Vai su Facebook

