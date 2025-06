GUIDA TV 16 GIUGNO 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI 100 MINUTI

Stasera in TV, tra emozioni e avventure, il palinsesto offre un mix irresistibile di programmi per tutti i gusti. Dalla passione di "Un Amore a 5 Stelle" su Rai1 alle misteriose trame di "La Casa dei Misteri" su Rai2, senza dimenticare gli approfondimenti di Rete 4 e le sfide dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Scopri cosa vedere e goditi una serata all’insegna dell’intrattenimento con la nostra guida esclusiva di BubinoBlog!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:20 Un Amore a 5 Stelle Cose Nostre Film Inchieste Rai2 21:20 23:05 La Casa dei Misteri 1°Tv Hot Ones Italia Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 00:00 Filorosso new Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:25 01:00 Quarta Repubblica Il Dolce e L'Amaro Talk Show Film Canale 5 21:35 01:10 L'Isola dei Famosi Tg5 Reality Show Notiziario Italia 1 20:45 22:50 Chelsea-Los Angeles Mondiale per Club Live Calcio Rubrica La7 21:15 23:15 100 Minuti The Dissident Inchieste Film Tv8 21:30 23:35 In & Out: Niente di Serio new In & Out: Niente di Serio R Show Show Nove 21:30 00:05 Cash or Trash: La Notte dei Tesori 1°Tv Cash or Trash: La Notte dei Tesori R Game Show Game Show