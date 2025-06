Guida il camion nelle ore di riposo | multa da 1.400 euro

camionista che violava le norme sul riposo, mettendo a rischio la sicurezza stradale. La multa di 1.400 euro rappresenta un severo ammonimento per chi ignora le regole e mette in pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada. Rispettare gli orari di riposo non è solo una questione legale, ma anche di responsabilità civile e professionale.

Ha continuato a guidare il camion anche fuori dagli orari di lavoro, senza rispettare le ore e i giorni di riposo previsti per legge. Ed è stato multato. L'episodio si è verificato a Monza, in viale Enrico Fermi, nel pomeriggio di domenica 15 giugno, dove la polizia stradale ha intercettato un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Guida il camion nelle ore di riposo: multa da 1.400 euro

