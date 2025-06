guida contromano e muore schiantandosi in autostrada il tennista che aveva battuto sinner da giovane

Una tragedia improvvisa scuote il mondo dello sport: Tobias Tappeiner, giovane tennista di soli 24 anni, perde la vita in un incidente autostradale a Bolzano, dopo aver imboccato contromano. Ricordo di un talento promettente, che aveva già sfidato e battuto i grandi come Sinner da ragazzo, ora ci lascia un grave vuoto. Una fine tragica, che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di ogni istante.

Aveva giocato contro Jannik Sinner, quando aveva diciannove anni, e lo aveva anche battuto. Poi, qualche anno dopo, si era scattato con lui un selfie quando il numero uno del mondo aveva iniziato la scalata alle classifiche. Tobias Tappeiner, 24 anni, è morto ieri a Bolzano, a causa di uno spaventoso incidente causato dal suo ingresso contromano in autostrada, all’alba. Il tennista si è scontrato con la monovolume di una famiglia altoatesina di Varna che stava andando in vacanza al mare. Resta infatti inspiegabile perché il giovane, che conosceva benissimo lo svincolo di Bolzano sud, avesse imboccato la carreggiata sud in senso opposto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it