Guerra tra Israele e Iran | una nuova escalation nella notte Khamenei sarebbe in un bunker

La tensione tra Israele e Iran raggiunge nuovi vertici con una notte di conflitto che scuote il Medio Oriente. Mentre missili piovono su Tel Aviv e le forze israeliane intensificano gli attacchi, si intensifica anche la paura di un’escalation globale. In un contesto così volatile, il destino della regione si gioca tra minacce e alleanze sempre più tese. E mentre Khamenei si rifugia in un bunker, l’intera comunità internazionale osserva con apprensione il proseguire di questa crisi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Khamenei rifugiato in un bunker mentre piovono missili su Tel Aviv. Il conflitto in Medio Oriente ha vissuto un’altra notte drammatica tra domenica 15 e lunedì 16 giugno. Israele ha intensificato la sua offensiva contro l’Iran, colpendo obiettivi strategici e alimentando le tensioni giĂ esplosive nella regione. Secondo fonti israeliane, l’Ayatollah Ali Khamenei si troverebbe in un bunker per motivi di sicurezza, mentre le forze iraniane rispondono con lanci di missili e razzi che hanno raggiunto anche Tel Aviv, causando vittime e feriti. L’operazione “Rising Lion”: Israele punta al programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com