Guerra Israele-Iran | vescovi toscani rientrati in Italia dalla Terra Santa Anche monsignor Gambelli

Dopo un pellegrinaggio tra i luoghi sacri della Terra Santa, i vescovi toscani, tra cui monsignor Gherardo Gambelli di Firenze, sono tornati in Italia in un momento di crescente tensione tra Israele e Iran. Un viaggio ricco di spiritualità ma anche di riflessioni sul fragile equilibrio geopolitico della regione, ora più che mai al centro dell’attenzione internazionale. La loro presenza in Terra Santa assume un significato speciale, rafforzando il legame tra fede e impegno per la pace.

Sono finalmente rientrati in Italia, i vescovi toscani andati in pellegrinaggio in Terra Santa. Con loro monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze.

