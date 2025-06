Guerra Israele-Iran raid nella notte Colpiti i centri di comando delle Forze Quds 5 morti nello Stato ebraico

La tensione tra Israele e Iran si intensifica con un raid notturno che ha colpito i centri di comando delle forze Quds, provocando cinque vittime nello Stato Ebraico. Mentre Donald Trump conferma il continuo sostegno degli Stati Uniti a Israele, il mondo osserva inquieto gli sviluppi di un conflitto che rischia di infiammare l'intera regione. La situazione resta critica, e i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di questa delicata crisi internazionale.

Gli Stati Uniti continueranno a sostenere la difesa di Israele. Lo ha detto Donald Trump, lasciando la Casa Bianca per volare al G7 in Canada, in merito al conflitto tra Stato ebraico e Iran. Il presidente Usa non ha però risposto alla domanda se abbia chiesto a Tel Aviv di sospendere i bombardamenti contro Teheran. “È il momento per un accordo, vedremo cosa succede”. “A volte bisogna combattere fino alla fine”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca che si è detto aperto alla possibilità che il presidente russo Vladimir Putin possa avere un ruolo di mediatore. Intanto proseguono i raid da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guerra Israele-Iran, raid nella notte. Colpiti i centri di comando delle Forze Quds, 5 morti nello Stato ebraico

In questa notizia si parla di: israele - iran - stato - ebraico

