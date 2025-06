Guerra Israele-Iran Netanyahu | Dominiamo i cieli questo cambia tutto lo scenario Russia si propone come mediatrice ma l’UE la boccia Non è credibile

In un contesto di tensioni crescenti tra Israele e Iran, Netanyahu mette in luce la supremazia aerea israeliana, rafforzando la sua posizione e motivando le forze militari. Mentre la Russia si propone come mediatore, l'Europa respinge questa possibilit√†, lasciando il futuro incerto. La situazione nei cieli del Medio Oriente si fa sempre pi√Ļ cruciale, con esiti che potrebbero ridefinire gli equilibri regionali e globali.

Il premier Benjamin Netanyahu rassicura il suo popolo sulla predominanza israeliana e motiva i militari: " State facendo cose straordinarie, stiamo dominando i cieli di Teheran". L'ipotesi di mediazione russa fra Iran e Israele sembra sempre pi√Ļ lontana. "A nome del popolo e dello Stato d'Isr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Guerra Israele-Iran, Netanyahu: ‚ÄúDominiamo i cieli, questo cambia tutto lo scenario‚ÄĚ, Russia si propone come mediatrice ma l‚ÄôUE la boccia, ‚ÄúNon √® credibile‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: israele - iran - netanyahu - cieli

Trump pronto a ¬ętradire¬Ľ Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele-Iran, un'altra notte di raid. Teheran colpisce Tel Aviv e Gerusalemme: almeno 8 morti. Missili anche dallo Yemen | Netanyahu: ¬ęControlliamo i cieli iraniani¬Ľ. Khamenei √® un obiettivo Vai su X

#Israele #Netanyahu annuncia di aver preso il controllo dei cieli dell'#Iran. In atto un nuovo massiccio attacco di #TelAviv: "#Teheran in fiamme, a fuoco depositi di carburante". L'Iran contrattacca e dice di aver colpito le centrali di rifornimento dei caccia. Raid Vai su Facebook

Israele - Iran, le news. Annunci dell‚ÄôIdf in farsi a Teheran: ‚ÄúAndate via, stiamo per bombardare‚ÄĚ; Netanyahu: 'Dominiamo i cieli di Teheran, questo cambia tutto'. Media, lo staff di Khamenei cerca un salvacondotto in Russia; Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Wall Street Journal, Iran ha segnalato una volont√† di ripresa dei colloqui.

Netanyahu: "Dominiamo i cieli di Teheran". Iran: "Pronti a de-escalation" | La diretta - Bersagliati a Teheran edifici appartenenti alla Forza Quds dei pasdaran. Segnala msn.com

Netanyahu: ‚ÄúControlliamo i cieli di Teheran‚ÄĚ. Wsj, Iran pronto a porre fine alla guerra - L'Iran ha segnalato con urgenza la sua intenzione di porre fine alle ostilità e riprendere i colloqui sul suo programma nucleare ... Da italiaoggi.it