Le tensioni tra Israele e Iran continuano a scuotere il Medio Oriente, con nuove escalation e violenti attacchi che mietono vittime e seminano paura. I recenti lanci di missili iraniani su Israele, accompagnati da bombardamenti israeliani su siti strategici in Iran, evidenziano un conflitto che si intensifica giorno dopo giorno. Le notizie aggiornate in tempo reale di oggi, lunedì 16 giugno 2025, dipingono un quadro complesso e fragile di una regione in piena crisi.

Non si fermano i bombardamenti israeliani su siti nucleari e militari iraniani così come la risposta di Tehran che nella notte ha lanciato un nuovo attacco su diverse cittĂ israeliane, provocando almeno 8 morti e decine di feriti. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 16 giugno 2025, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Iran le crescenti tensioni in Medio Oriente. DIRETTA Ore 9,30 – Lanciato missile su Israele dallo Yemen, suonano le sirene – Le Israel Defence Forces riferiscono in una nota di aver identificato il lancio di un missile dallo Yemen verso Israele e di essere all’opera per intercettarlo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Guerra Israele-Iran, le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente. Missili iraniani su Israele: almeno 8 morti e decine di feriti. Katz: “Abitanti di Teheran pagheranno”. L’Idf: “Bombe sulla centrale di Fordow” | DIRETTA

