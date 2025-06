Guerra Israele-Iran la benzina torna sopra 1,7 euro | quali sono i gestori con i prezzi migliori

L’apertura del nuovo fronte tra Israele e Iran ha scatenato un’ondata di instabilità sui mercati petroliferi, con il prezzo della benzina che torna sopra i 17 euro. In un contesto così volatile, sveliamo quali sono i gestori che offrono i prezzi più vantaggiosi per risparmiare e affrontare al meglio questa crisi energetica. Scopriamolo insieme e prepariamoci a navigare in queste acque agitate.

L'apertura del nuovo fronte di guerra tra Israele e Iran ha mandato in subbuglio i mercati petroliferi. Lo scrive Staffetta quotidiana che spiega: il Brent si è apprezzato del 10% circa,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Israele-Iran, la benzina torna sopra 1,7 euro: quali sono i gestori con i prezzi migliori

