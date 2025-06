Guerra Israele-Iran il dramma di una famiglia italiana | Viviamo nascosti abbiamo paura

In un mondo sempre più segnato da conflitti e tensioni internazionali, la storia di Giannalberto De Filippis e della sua famiglia italiana a Nahariya ci ricorda quanto sia fragile la serenità quotidiana. Tra sirene d’allarme e rifugi nascosti, vivono nel timore costante, lontani dalla loro casa e dai loro affetti. Un dramma che ci tocca da vicino, sottolineando la paura di chi si sente impotente di fronte alla guerra.

NAHARIYA (ISRAELE) – « Siamo in una safe room, è appena suonata la sirena». È questo il messaggio che Giannalberto De Filippis ha inviato via WhatsApp a una giornalista del Resto del Carlino, mentre si trovava chiuso in un rifugio antiaereo insieme ai figli adolescenti, Liam e Luna. La famiglia, originaria di Bologna, è bloccata nel nord di Israele, a Nahariya, a circa un’ora e mezza da Tel Aviv, nel pieno dell’escalation militare in corso. De Filippis era partito il 30 maggio per un breve soggiorno familiare, in occasione del matrimonio di una cugina. Con lui solo i due figli: la moglie Michal, cittadina israeliana, si trovava in Germania per lavoro e avrebbe dovuto raggiungerli successivamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it