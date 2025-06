Guerra Israele-Iran eliminati vertici intelligence Pasdaran Trump | Aperto a Putin mediatore

La tensione tra Iran e Israele si intensifica, con operazioni mirate e vertici di intelligence eliminati da entrambe le parti. Mentre la diplomazia cerca di contenere il fuoco, gli attacchi incrociati continuano a seminare morte e distruzione, con più di 400 vittime in Iran e oltre 900 feriti. La scena si fa sempre più complessa, e l’eventuale ruolo di figure come Trump o Putin come mediatori potrebbe essere il passo decisivo per scongiurare un’escalation devastante.

Proseguono senza sosta gli attacchi incrociati fra Iran e Israele mentre la diplomazia tenta a fatica di muovere qualche passo. Secondo l’organizzazione Human Rights Activists, un gruppo per i diritti umani con sede a Washington, sarebbero oltre 400 le vittime in Iran dall’inizio dei raid, piĂą di 900 i feriti. Fra i deceduti negli ultimi attacchi, ha confermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ci sono anche Mohammad Kazemi e Hassan Mohaqeq, rispettivamente capo dell’intelligence dei Pasdaran e il suo vice. Il primo ministro israeliano ha anche smentito le indiscrezioni di stampa secondo cui il presidente americano Donald Trump avrebbe posto il veto ai piani di uccisione della Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guerra Israele-Iran, eliminati vertici intelligence Pasdaran. Trump: “Aperto a Putin mediatore”

