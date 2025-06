Guerra Israele-Iran cos'è successo dall'inizio | le tappe del conflitto e i possibili scenari futuri

Il conflitto tra Israele e Iran sta assumendo proporzioni preoccupanti, con escalation rapide e tensioni crescenti. Dopo l’attacco di Tel Aviv alle strutture iraniane, il mondo si trova sul filo del rasoio, con la comunità internazionale che invita alla calma ma si prepara a intervenire. In questo contesto complesso, esploriamo le tappe chiave del conflitto e i possibili scenari futuri, per comprendere meglio cosa ci attende nei prossimi mesi. Continua a leggere.

Il conflitto tra Israele e Iran è in continua escalation dopo l'attacco di Tel Aviv di venerdì scorso alle infrastrutture nucleari e militari iraniane. La comunitĂ internazionale chiede a tutti di fermarsi, ma dice anche di essere pronta a difendere Israele se la guerra dovesse continuare. Ecco cosa è successo fino ad ora e tutti gli scenari possibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Israele attacca, per l’Iran è “dichiarazione di guerra”; Iran, Israele scatena l'inferno: almeno 78 morti. Teheran giura vendetta; Il bilancio di 3 giorni di guerra: in Iran 224 vittime, in Israele 24.

