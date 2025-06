Guerra Israele-Iran civili in fuga da Teheran Esplosioni a Tel Aviv e Haifa | milioni di israeliani nei bunker

In un quadro di tensione crescente tra Israele e Iran, civili in fuga da Teheran, esplosioni a Tel Aviv e Haifa, e milioni di israeliani rifugiati nei bunker testimoniano la gravità di una crisi che sconvolge il Medio Oriente. I raid e i lanci di missili sembrano non conoscere tregua, lasciando dietro di sé un segno indelebile di paura e distruzione. La situazione rimane critica e richiede una risposta internazionale decisa per fermare questa spirale di violenza.

I raid israeliani e i lanci di missili dall?Iran non si sono fermati nemmeno ieri, segnando una nuova giornata di terrore e sangue. I caccia dell?Idf hanno continuato a colpire in tutto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Guerra Israele-Iran, civili in fuga da Teheran. Esplosioni a Tel Aviv e Haifa: milioni di israeliani nei bunker

