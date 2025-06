Guasto tecnico a Giovinazzo | circolazione ferroviaria rallentata sulla linea Bari-Pescara

Un imprevisto tecnico a Giovinazzo sta causando notevoli disagi sulla linea Bari-Pescara, con treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che registrano ritardi fino a 120 minuti. La circolazione è fortemente rallentata dalle prime luci dell’alba, con gravi ripercussioni sui pendolari e sui collegamenti tra le due città. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e indicazioni pratiche per affrontare questa situazione imprevista.

La circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Pescara è fortemente rallentata dalle 6:10 di questa mattina a causa di un inconveniente tecnico a Giovinazzo. Come conseguenza i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno registrando importanti ritardi (fino a 120 minuti) causando gravi.

Problema tecnico sulla linea a Giovinazzo: treni in ritardo e disagi per i viaggiatori - Un problema tecnico sulla linea ferroviaria Giovinazzo ha causato ritardi e disagi ai viaggiatori tra Bari e Pescara.

