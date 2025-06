Guasto in stazione blocca la circolazione ferroviaria in Puglia | ritardi fino a 120 minuti

Un guasto in stazione a Giovinazzo ha causato un blocco totale della circolazione ferroviaria in Puglia, generando disagi e ritardi fino a 120 minuti. Un lunedì nero per i trasporti, con i viaggiatori costretti ad affrontare disservizi su treni Alta Velocità , Intercity e Regionali. La situazione mette in evidenza l'importanza di infrastrutture più affidabili, mentre le autorità lavorano per ripristinare la normalità .

Lunedì nero per i trasporti ferroviari: dalle 6.10 la circolazione è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico a Giovinazzo. I treni Alta Velocità , Intercity e Regionali stanno registrando ritardi fino a 120 minuti. Questi treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Guasto in stazione blocca la circolazione ferroviaria in Puglia: ritardi fino a 120 minuti

