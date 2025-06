Guardiola al Mondiale con dubbi e grattacapi il trionfo del City sanerebbe le ferite di una stagione zero titoli

Guardiola al mondiale con dubbi e grattacapi: il trionfo del City potrebbe finalmente sanare le ferite di una stagione senza titoli. Mercoledì 18 giugno, alle 18, il Manchester City debutta nella Coppa del Mondo per Club contro il Wydad. Il Guardian analizza la sfida di Guardiola, evidenziando come questo torneo rappresenti non solo una conquista internazionale, ma anche un’occasione per mettere fine a un’annata difficile e mettere le basi per il futuro.

Mercoledì 18 giugno (ore 18 palla al centro) il Manchester City debutterà nella Coppa del Mondo per Club affrontando i marocchini del Wydad. Alla vigilia della partita, il  Guardian " fa il punto della situazione in casa citizens, soffermandosi a lungo sulla figura di Pep Guardiola. L'analisi del Guardian su City e Guardiola. "Per il catalano il torneo a 32 squadre dà il via alla prossima stagione, un tentativo di rimediare agli errori del 2024-25 e un tentativo di riaffermare il City come una forza inarrestabile", scrive il Guardian riferendosi all'annata deludente condotta dal club inglese. Il Guardian entra nel merito delle motivazioni del City nel torneo in scena in America: "Ciò che incuriosisce è l'undici che il 54enne schiererà contro i 22 volte campioni marocchini.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Reijnders sempre piĂą lontano dal Milan: ha giĂ un'intesa col City (quasi 7M a stagione) e Guardiola lo vuole subito per il Mondiale per Club. Il Milan ha rifiutato 60M complessivi, chiede almeno 75. Offerta decisiva attesa entro la prossima settimana. [@cmdo Vai su X

L’avventura di Kyle Walker al Manchester City può dirsi ormai conclusa: dopo i 6 mesi di prestito in Serie A con il Milan, il terzino inglese è rimasto fuori dai convocati di Pep Guardiola per l’imminente Mondiale per club FIFA. Su di lui c’è l’interesse del Fenerba Vai su Facebook

MANCHESTER CITY - Guardiola: "Il Mondiale per Club è l’inizio della rinascita” - Pep Guardiola ha rilasciato oggi una dichiarazione chiave in vista della sfida contro il Wydad AC di giovedì 18 giugno (Philadelphia): “Questa competizione è l’inizio della nostra rinascita — dopo una ... napolimagazine.com scrive

Man City, la lista per il Mondiale: out Grealish e Kovacic, c'è Reijnders - Il Manchester City di Pep Guardiola e pronto per il Mondiale per Club che iniziera nella notte tra sabato e domenica. Da sportmediaset.mediaset.it