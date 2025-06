Gualtieri fa l’infuencer ma a Roma serve un disinfestatore | invasione di blatte volanti in molti quartieri

Mentre Roberto Gualtieri conquista TikTok con i suoi video virali, Roma si trova ad affrontare un problema ben più urgente: un’invasione di blatte volanti che si diffonde in molti quartieri. Le segnalazioni crescono di giorno in giorno, da Monte Mario a Ostia, indicando un degrado urbano che richiede interventi concreti. A volte, tra influencer e emergenze, la realtà si presenta più urgente di quanto si possa immaginare.

«Le segnalazioni sempre più frequenti di blatte volanti nei quartieri di Roma, da Monte Mario all'Aurelio, da Torpignattara, fino a Ostia, sono l'ennesimo segnale di un degrado urbano che avanza senza controllo. Si tratta della Periplaneta americana, un insetto che può arrivare a cinque centimetri di lunghezza, capace di planare tra balconi, strade e marciapiedi, in un contesto urbano completamente impreparato a fronteggiarlo.

