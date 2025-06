GTA 6 Rockstar Games ha cancellato la storia del gioco tre volte dopo l’addio di Dan Houser?

GTA 6, il tanto atteso capitolo della saga di Rockstar Games, ha attraversato un percorso travagliato e ricco di incertezze. Dopo l’addio di Dan Houser, le voci di una riscrittura totale della storia si sono fatte sempre più insistenti, alimentando curiosità e aspettative tra i fan. Ma cosa sta realmente accadendo dietro le quinte? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni che svelano un progetto costantemente in evoluzione, segnato da sfide e ripensamenti.

GTA 6 ha vissuto uno sviluppo a dir poco turbolento, al punto che la sua storia sarebbe stata riscritta da zero ben tre volte, stando ad un nuovo rumor. Addentrandoci nello specifico della questione, secondo quanto riportato da un portale francese e rilanciato dall’affidabile insider Tom Henderson, Rockstar Games avrebbe subito pesanti battute d’arresto sul piano creativo, con Take-Two Interactive — il publisher del gioco — che avrebbe rifiutato tutte le prime tre versioni della trama. Questi rifiuti, secondo i rumor, sarebbero stati uno dei motivi dietro l’uscita di scena di Dan Houser, mente creativa storica della serie, nel 2019. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - GTA 6, Rockstar Games ha cancellato la storia del gioco tre volte dopo l’addio di Dan Houser?

