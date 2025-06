Groenlandia Macron bacchetta Trump | Le frontiere non sono negoziabili

Le dichiarazioni del presidente Macron arrivano come un forte monito a rispettare le frontiere e i diritti sovrani, sottolineando che tali limiti "non sono cose che si negoziano". In un momento di tensione tra potenze globali, il commento evidenzia l’importanza di mantenere equilibrio e rispetto nel panorama internazionale, ricordandoci che la diplomazia e il rispetto delle frontiere sono pilastri fondamentali per la stabilità mondiale.

Roma, 16 giugno 2025 – Parlando con i giornalisti al suo arrivo a Nuuk, capitale della Groenlandia, nel primo pomeriggio di domenica scorsa, il presidente Macron ha condannato le affermazioni perentorie del presidente Trump sulla volontĂ di prendere il controllo dell’isola al solo scopo di sfruttarne le risorse minerarie e la posizione geografica a favore degli interessi strategici degli USA, aggiungendo che simili azioni “non sono cose che fanno gli alleati”. Il capo dell’Eliseo ha dichiarato che lo scopo della visita era quello di ribadire “la solidarietĂ della Francia e dell’Unione europea” nei confronti della “sovranitĂ e integritĂ territoriale” della Groenlandia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Groenlandia, Macron bacchetta Trump: “Le frontiere non sono negoziabili”

