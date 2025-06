Grill Park Ferrara trionfa ai supplementari | Campione Opes Banca Mediolanum 2024 25

Il Grill Park Ferrara scrive una pagina indimenticabile della sua storia, trionfando ai supplementari e conquistando il titolo di Campione Opes “Banca Mediolanum” 2024/25. Dopo un primo tempo dominato e alcune occasioni da gol, la partita si infiamma nella ripresa, regalando emozioni e colpi di scena. La vittoria finale conferma il talento e la determinazione di questa squadra, che ha saputo superare ogni ostacolo per portare a casa il trofeo.

Il Grill Park Ferrara batte il Bello Immobiliare nei tempi supplementari ed è Campione Opes “Banca Mediolanum” 202425. Primo tempo con predominio del Grill Park che è pericoloso due volte su punizione: traversa colpita da Alushi e salvataggio sulla riga degli uomini in barriera. Nella ripresa si moltiplicano le emozioni. Sgargetta ha due grandi occasioni, deviazione sotto porta sul tiro-cross di Sisti, con palla che finisce alta e poi su una girata che termina di poco a lato; tutto sommato a segnare ci va più vicino il Bello Immobiliare con Nutini che prima con lo specchio della porta libero, calcia a lato di piatto da posizione centrale e poi, dopo aver rubato palla a Sisti, il suo diagonale è gestito da Bigoni, il quale poco dopo si deve superare con un intervento in tuffo a terra su una punizione battuta a sorpresa da Nutini che consente a Longhi di concludere a botta sicura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grill Park Ferrara trionfa ai supplementari: Campione Opes Banca Mediolanum 2024/25

Play Off Scudetto: Grill Park Ferrara trionfa, emozioni nei Play Off di Serie A, B e C - Nei Quarti di Finale di andata dei Play Off Scudetto “Banca Mediolanum”, il Grill Park Ferrara ha messo in scena una prestazione convincente, superando la Baracca di Guendalo con un punteggio di 4-1.

