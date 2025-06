gravissimo incidente operaio morto dopo essere stato investito da un camion

Tragedia sul territorio torinese: un operaio ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion cassonato in via Rivalta, Bruino. Un incidente che scuote la comunità e solleva ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro. La vittima, dipendente di una ditta locale, era impegnata nelle sue mansioni quando il dramma si è consumato. La notizia sconvolge tutti e ci invita a riflettere sull’importanza delle misure di prevenzione.

È morto sul colpo un operaio investito da un camion cassonato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 16 giugno 2025, in via Rivalta, nel territorio comunale di Bruino, in provincia di Torino. Il dramma si è consumato poco prima di mezzogiorno all’interno di un’area di lavoro dove l’uomo, dipendente di una ditta impegnata in attività sul posto, stava operando in prossimità del mezzo pesante. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Leggi anche: Italia, terribile esplosione nell’azienda: coinvolto un operaio Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it