Gravellona Lomellina dopo lite si scaglia con l’auto contro un bar | grave donna

Una tranquilla serata a Gravellona Lomellina si è improvvisamente trasformata in una scena di choc e paura. Dopo un acceso diverbio, un uomo ha scagliato la propria auto contro un bar, ferendo gravemente una donna presente nel locale. La dinamica ha sconvolto i residenti e attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Un episodio che solleva domande sulla gestione della rabbia e sulla sicurezza pubblica nella comunità locale.

Gravellona Lomellina (Pavia), 16 giugno 2025 – Dopo un litigio è salito a bordo dell’auto e con il mezzo si è scagliato contro la vetrina del locale dove – secondo quanto emerso – sarebbe avvenuto il diverbio. Una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata portata d’urgenza in ospedale. L’episodio è avvenuto a Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia, nella serata di oggi, lunedì 16 giugno. L’allarme è scattato intorno alle 20 di questa sera. La ferita, in base alle prime informazioni, è una donna di circa cinquant’anni. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it