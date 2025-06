Gravellona Lomellina dopo lite lancia l' auto contro un bar e travolge una donna | è gravissima

Una tranquilla giornata a Gravellona Lomellina si è trasformata in una tragedia improvvisa: dopo una lite in un bar del centro, un uomo ha lanciato la sua auto contro il locale, travolgendo una donna di 51 anni in modo gravissimo. Un episodio che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla gestione dell'emotività e sulla sicurezza pubblica. L'intera vicenda si dipana tra shock e speranza di un esito positivo.

Gravellona Lomellina (Pavia), 16 giugno 2025 –Ha avuto una discussione all’interno dell’Antica Caffetteria, un bar che si trova in corso Insurrezione, nel pieno centro di Gravellona Lomellina (in provincia di Pavia). Probabilmente in stato di alterazione è uscito e si allontanato. Ma poco dopo è tornato, e salito in auto e l’ha lanciata verso la vetrina del pubblico esercizio. Ma nella manovra ha investito una donna di 51 anni ed il suo compagno oltre ad urtare altre due persone. È accaduto questa sera, lunedì 16 giugno, intorno alle 20. L’uomo, un tunisino di 34 anni, è stato fermato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gravellona Lomellina, dopo lite lancia l'auto contro un bar e travolge una donna: è gravissima

