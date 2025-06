Grave la donna ferita a Fuorigrotta il sospetto di una challenge | le rivelazioni delle telecamere di zona

Una vicenda inquietante scuote Fuorigrotta: Giuseppina, 59enne vittima di un violento incidente provocato da un gruppo di adolescenti, si trova in condizioni critiche al San Giovanni Bosco. Le telecamere di zona svelano un sospetto inquietante legato a una pericolosa challenge che potrebbe aver scatenato l'aggressione. La comunità si stringe intorno a lei, mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica vicenda.

Per i sanitari del san Giovanni Bosco, dove è ricoverata, restano gravi le condizioni di Giuseppina, la 59enne ferita sabato pomeriggio all'uscita di un supermercato a via Leopardi, a Fuorigrotta, da 6 adolescenti di età compresa tra 12 e 16 anni. Nella caduta, provocata da un violento calcio.

