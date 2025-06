Grasshopper | il cocktail verde che ha conquistato l’America

del Greenwich Village, il Grasshopper ha conquistato il cuore degli appassionati con il suo sapore unico e la sua allure retrò. Un vero e proprio simbolo di eleganza e inventiva, questo cocktail verde continua a incantare nuove generazioni. Scopriamo insieme come prepararlo e rivivere quell’epoca d’oro della miscelazione!

Nel mondo dei cocktail classici, pochi drink riescono a evocare con tanta immediatezza un'epoca e un gusto come il Grasshopper. Con il suo inconfondibile colore verde brillante e la consistenza vellutata, questo cocktail rappresenta un viaggio nel tempo verso gli anni d'oro della miscelazione americana, quando la creatività dietro al bancone sapeva trasformare semplici ingredienti in autentiche opere d'arte liquide. Le origini nel quartiere francese di New Orleans. La storia del Grasshopper affonda le radici nella vivace New Orleans dei primi del Novecento, precisamente nel Tujague's, uno dei locali più antichi e rispettati del celebre French Quarter.