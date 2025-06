Grappe e non solo | una serata dedicata alle degustazioni nel centro storico

Preparati a un viaggio sensoriale tra aromi e sapori in una serata esclusiva nel cuore di Brindisi. Martedì 17 giugno 2025, alle 20:30, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico di degustazioni con "E tu di che distillato sei?", un evento ideato da Anag Puglia. Un’occasione imperdibile per scoprire e apprezzare il mondo dei distillati in un’atmosfera affascinante e coinvolgente, che promette di sorprenderci e conquistarci.

BRINDISI - Martedì 17 giugno 2025, alle 20:30, nell'incantevole cornice del centro storico di Brindisi, si terrà una serata unica dedicata al mondo dei distillati. L'evento, dal titolo "E tu di che distillato sei?" nasce dalla collaborazione tra Anag Puglia (Associazione nazionale assaggiatori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Grappe e non solo: una serata dedicata alle degustazioni nel centro storico

Grappe e non solo: una serata dedicata alle degustazioni nel centro storico; Martedì 17 giugno una serata dedicata ai distillati nella suggestiva Piazza di San Giovanni al Sepolcro

