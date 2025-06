Grandine e nubifragi oggi in Emilia Romagna | allagamenti e strade chiuse La diretta del maltempo

Grandine e nubifragi stanno mettendo in crisi l’Emilia Romagna, con allagamenti e strade chiuse ovunque. La seconda giornata consecutiva di condizioni meteorologiche estreme ha preso tutti di sorpresa, nonostante gli allarmi e le previsioni. Bologna e le altre città sono sotto un vero e proprio assedio, mentre i soccorritori sono al lavoro per gestire questa emergenza. La situazione resta critica: ecco la nostra diretta dal cuore del maltempo.

Bologna, 16 giugno 2025 – Dopo i violenti nubifragi che si sono abbattuti su Modena e su Reggio Emilia nella giornata di ieri, ecco che il maltempo non dà tregua all’ Emilia Romagna per il secondo giorno consecutivo. Le previsioni meteo l’avevano annunciato un break di piogge al caldo di questi giorni ed era stata anche annunciata l’allerta meteo per la giornata di oggi. Nella giornata di lunedì 16 giugno, infatti, il maltempo ha continuato a colpire ancora la zona di Reggio Emilia dove grandine (di non grosse dimensioni), violenti temporali e forte stanno tenendo sotto scacco il Reggiano tra città, Appennino, zona Ceramiche e Val d’Enza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grandine e nubifragi oggi in Emilia Romagna: allagamenti e strade chiuse. La diretta del maltempo

In questa notizia si parla di: emilia - nubifragi - romagna - maltempo

Grandine e nubifragi oggi in Emilia Romagna: dirottato su Bologna per maltempo il volo Palermo-Parma. La diretta - Grandine, nubifragi e allerte meteo scuotono l’Emilia-Romagna: ieri Modena e Reggio Emilia sono state duramente colpite, e oggi Bologna si prepara a un nuovo episodio di maltempo.

Emilia, nubifragi e raffiche di vento: oltre 100 interventi dei pompieri Dopo una giornata rovente con punte di 36°C, forti temporali hanno colpito nella serata di ieri le province occidentali dell’Emilia-Romagna. Solo nel Reggiano oltre 80 interventi dei vigili del f Vai su Facebook

Grandine e nubifragi oggi in Emilia Romagna: dirottato su Bologna per maltempo il volo Palermo-Parma. La diretta; Nubifragi, vento e grandine: alberi caduti in strada e black out. Allerta gialla per temporali; Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: rischio grandine, allagamenti e frane.

Grandine e nubifragi oggi in Emilia Romagna: dirottato su Bologna per maltempo il volo Palermo-Parma. La diretta - Violenti temporali si sono abbattuti sul territorio dopo i danni della giornata di domenica. Da msn.com

Maltempo: tempesta di fulmini, grandine e raffiche di vento colpiscono le province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna - Una violenta perturbazione ha colpito sabato sera l’Emilia Romagna, lasciando dietro di sé una scia di disagi e danni. Secondo msn.com