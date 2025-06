Grandine e allagamenti il meteo impazzito scatena il caos in Italia | scene da brividi

trasformano le strade in scenari da incubo, lasciando dietro di sé un caos senza precedenti. La natura si scatena con una forza travolgente, mettendo alla prova la resilienza di intere comunità. È un richiamo urgente alla consapevolezza climatica: il cambiamento in atto richiede attenzione e azione immediata per proteggere il nostro futuro.

Il cielo, fino a pochi istanti prima di un azzurro rassicurante, si è fatto improvvisamente livido, quasi minaccioso. Un vento gelido si è levato con inaudita violenza, sferzando ogni cosa sul suo cammino e facendo tremare le finestre come foglie al primo autunno. Poi, senza preavviso, è giunta la furia: prima gocce pesanti che picchiavano sull'asfalto, trasformandosi in un diluvio implacabile, poi chicchi di ghiaccio grandi come noci che rimbalzavano con fragore sulle superfici, creando un tappeto bianco che inghiottiva l'erba e il cemento. La temperatura è crollata, portando con sé l'illusione di una giornata estiva, sostituita da un freddo pungente che si insinuava fin nelle ossa.

