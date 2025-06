Grandine a Roma | chicchi come palle da golf Attesi temporali oggi e domani

Prepariamoci a un fine settimana turbolento: la grandine, con chicchi grandi come palle da golf, sta già colpendo Roma e i suoi dintorni. Temporali intensi sono previsti oggi e domani, portando possibili disagi e situazioni di emergenza. Resta aggiornato sulle allerte meteo e sui consigli di sicurezza per affrontare al meglio questa ondata di maltempo. Continua a leggere per scoprire come proteggerti e rimanere informato.

Chicchi di grandine dal diametro di cinque centimetri si sono abbattuti nella zona provinciale a sud di Roma. Diramato un bollettino di allerta meteo per oggi, lunedì 16 giugno e domani con episodi temporaleschi ancora più intensi nella regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

