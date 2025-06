Grandi emozioni al Ristorante Vettorel per il 1° GP Calderaris di MTB

Tra un cielo infuocato e il frastuono delle ruote sulla terra, il Ristorante Vettorel ha vissuto momenti di pura magia durante il 1176 GP Calderaris di MTB. Un evento che ha unito passione, sfide e grandi emozioni, lasciando il pubblico senza fiato tra i suggestivi paesaggi di Giavera. La competizione è stata un trionfo di coraggio e adrenalina, un’esperienza da ricordare per tutti gli appassionati di questo sport entusiasmante.

Sotto un sole cocente e con la polvere che si alzava a ogni pedalata, i migliori ciclisti del fuoristrada non si sono tirati indietro: l’adrenalina era alta e l’occasione imperdibile. È andata in scena la sesta, attesissima tappa del Giro del Veneto, ospitata tra i suggestivi paesaggi di Giavera. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Grandi emozioni al Ristorante Vettorel per il 1° GP Calderaris di MTB

In questa notizia si parla di: emozioni - ristorante - vettorel - calderaris

Grandi emozioni al Ristorante Vettorel per il 1° GP Calderaris di MTB.

Grandi emozioni al Ristorante Vettorel per il 1° GP Calderaris di MTB - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday Sotto un sole cocente e con la ... Come scrive trevisotoday.it