Grandi dinosauri e i dinocuccioli

Preparati a un’avventura indimenticabile nel mondo preistorico! I grandi dinosauri e i dolcissimi DinoCuccioli ti aspettano per un percorso coinvolgente di 45 minuti, ricco di sorprese e scoperte. Un’esperienza unica pensata per entusiasmare i bambini e farli immergere nel fantastico universo dei dinosauri. Non perdere questa opportunità: prenota subito la tua visita inviando una mail a [email protected] e vivi un viaggio tra passato e fantasia!

Ai dinosauri che tanto affascinano i bambini, in questo nuovo percorso si uniscono i personaggi dei DinoCuccioli, i protagonisti della serie cartoon di Gruppo Alcuni! Il percorso dura 45 minuti. Essendo a numero chiuso, si raccomanda di prenotare in anticipo alla mail [email protected]. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Grandi dinosauri e i dinocuccioli

DOMENICA 01 GIUGNO SPETTACOLARE AL PARCO! La domenica perfetta vi aspetta oggi! Iniziamo alle 11.30 con i nostri emozionanti GRANDI DINOSAURI E DINOCUCCIOLI - i vostri bambini saranno conquistati da questi giganti del passato! Nel pom Vai su Facebook

