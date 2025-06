Grande successo per la XVI edizione del Concorso Nazionale Wanda Capodaglio a Castelfranco di Sopra

La XVI edizione del Concorso Nazionale Wanda Capodaglio ha conquistato il pubblico di Castelfranco di Sopra, confermandosi come un evento imprescindibile nel panorama culturale italiano. Con una partecipazione crescente e performance di altissimo livello, questa manifestazione rende omaggio all’eredità artistica dell’attrice e promuove giovani talenti emergenti. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione che lascia sperare in un futuro sempre più luminoso per le arti.

Arezzo, 16 giugno 2025 –  Si è conclusa con grande partecipazione e un'emozione palpabile la XVI edizione del Concorso Nazionale Wanda Capodaglio, svoltasi sabato 14 giugno 2025 presso il Teatro Comunale Wanda Capodaglio di Castelfranco di Sopra, intitolato all'attrice che qui trascorse gli ultimi anni della sua vita. Il concorso, dedicato alla memoria dell'attrice Wanda Capodaglio, ha confermato ancora una volta il suo ruolo di rilievo nel panorama culturale e teatrale, richiamando giovani talenti di scuole teatrali di tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande successo per la XVI edizione del Concorso Nazionale Wanda Capodaglio a Castelfranco di Sopra

A Castelfranco torna il concorso “Wanda Capodaglio” - A Castelfranco di Sopra il palco si illumina per il Concorso Nazionale Wanda Capodaglio, un evento imperdibile per i giovani talenti del teatro italiano.

Dopo una lunga pausa, il premio, nato nel 1981, è tornato a vivere nel 2023, prima di allora, l’ultima edizione era stata condotta da Carlo Conti, oggi volto noto della TV nazionale. Vai su Facebook

