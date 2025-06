Grande spettacolo per il ritorno dopo lo stop forzato da alluvione e terremoto dello Slalom Tredozio-Monte Busca

le comunità locali, pronti a rilanciare l’entusiasmo e la passione per lo sport. Ora, finalmente, il grande giorno è arrivato: il ritorno dello spettacolare slalom Tredozio Monte Busca promette emozioni indimenticabili. Dopo tante difficoltà, è il momento di raccogliere vittorie e sorrisi, dimostrando che la forza della collaborazione può superare ogni ostacolo. Questo evento segna un nuovo inizio, e noi siamo pronti a viverlo insieme!

Dopo un stop forzato causa alluvioni e terremoto che hanno segnato purtroppo in modo tangibile il paese di Tredozio, la macchina organizzativa della Scuderia Brm e del Racing Team Le Fonti è stata sempre in contatto con l'amministrazione comunale guidata dal nuovo sindaco Giovanni Ravagli e con.

