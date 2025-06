Grande Fratello Pamela Petrarolo è rimasta sorpresa da due coppie in particolare E su Helena e Javier

Pamela Petrarolo torna a far parlare di sé, tra ricordi del Grande Fratello e riflessioni sulla sua vita. Durante un'intensa intervista radiofonica, la showgirl si apre sui legami più forti e sulle sorprese inaspettate avute all’interno della Casa, con particolare attenzione alle coppie di cui ha rimasto sorpresa. Con il suo stile inconfondibile, Pamela rivela i retroscena più intriganti e apre una nuova pagina della sua carriera, dimostrando che la voglia di vivere non si ferma mai.

Durante un'intervista radiofonica, Pamela ripercorre la sua esperienza al Grande Fratello e si sbilancia sui legami nati nella Casa. Dal ritorno alla musica alle coppie più solide, ecco la sua versione dei fatti. Pamela Petrarolo è tornata sotto i riflettori con grinta e ironia. Ai microfoni di Radio Radio, intervistata da Giada De Miceli durante la trasmissione Non Succederà Più, l'ex volto storico di Non è la Rai ha raccontato la sua rinascita artistica, passando per le luci (e ombre) dell'esperienza al Grande Fratello e commentando senza filtri le dinamiche amorose nate nella Casa più spiata d'Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Pamela Petrarolo è rimasta sorpresa da due coppie in particolare. E su Helena e Javier...

In questa notizia si parla di: fratello - pamela - petrarolo - coppie

Mister Movie | Pamela Petrarolo: Sogno Tale e Quale Show e Verità sul Grande Fratello - Pamela Petrarolo si apre in un'intervista esclusiva, esprimendo il suo desiderio di partecipare a Tale e Quale Show e condividendo verità inaspettate sui suoi ex coinquilini del Grande Fratello.

#GrandeFratello, Pamela Petrarolo svela alcuni retroscena sulle coppie nate nella Casa: “So per certo che…” L’ex Non è la Rai ospite in radio ha parlato dei rumor su Helena e Javier ma anche di Mariavittoria e Tommaso confessando che… #helevier #tomm Vai su X

«Ho ricevuto questo kit per tatuaggi grazie ai miei fan, e ora posso finalmente vivere il mio sogno!» ha raccontato Zeudi Di Palma, entusiasta del suo nuovo inizio nel mondo del tattoo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha ufficialmente iniziato la sua avvent Vai su Facebook

Grande Fratello, Pamela Petrarolo è rimasta sorpresa da due coppie in particolare. E su Helena e Javier...; Pamela Petrarolo su Zeudi Di Palma: “Appena la nomini parte una querela, su di lei argomenti poco chiari”; Grande Fratello, Pamela Petrarolo commenta le coppie del reality: “Quella rottura è stata un colpo al cuore”.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo è rimasta sorpresa da due coppie in particolare. E su Helena e Javier... - Ai microfoni di Radio Radio, intervistata da Giada De Miceli durante la trasmissione Non Succederà Più, l'ex volto storico di Non è l ... msn.com scrive

Grande Fratello, Pamela Petrarolo commenta le coppie del reality: “Quella rottura è stata un colpo al cuore” - La showgirl, ex ragazza di Non è La Rai, Pamela Petrarolo, ha commentato le coppie che si sono formate durante l'ultima edizione del Grande Fratello. Come scrive comingsoon.it