Grande Fratello Jessica Morlacchi | Gli ex gieffini sono spariti quasi tutti

Dalla Casa più spiata d’Italia, Jessica Morlacchi emerge come una vincitrice che ha saputo conquistare non solo il pubblico, ma anche una certa distanza dai suoi ex coinquilini. La sua sincerità nel rivelare come molti di loro siano ormai spariti dalla sua vita aggiunge un tocco di autenticità a questa avventura televisiva. Scopriamo insieme cosa ha davvero significato per Jessica questa esperienza e come ha influenzato il suo percorso post-GF.

La vincitrice del Grande Fratello, Jessica Morlacchi, ha rivelato di non sentire quasi più nessuno dei suoi ex compagni d'avventura nel reality, con i quali ha convissuto per diversi mesi.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi rivela chi è stato tra gli ex gieffini la più grande delusione - Jessica Morlacchi, la vincitrice del Grande Fratello, svela a Radio Radio chi l'ha delusa di più tra gli ex gieffini.

