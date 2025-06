Granata di rabbia la voce dei tifosi | A Marassi zero tiri in porta ora serve il miracolo

La voce dei tifosi si fa sentire con rabbia e delusione nel cuore di Marassi, dove la squadra ha fallito l’appuntamento con il successo. Ora, all’Arechi, serve una vera impresa—un miracolo sportivo che possa riscrivere il destino di questa stagione. La Salernitana, tra fatiche e speranze, dovrà lanciare tutto in campo per conquistare il risultato necessario a salvarsi, perché nulla è ancora scritto.

Adesso all'Arechi serve un'impresa sportiva, un prodigio, un miracolo. La Salernitana si è sciolta nella bolgia di Marassi e quando ha cominciato a perdere colpi non ha saputo limitare i danni. Ha perso 2-0 e adesso per salvarsi dovrà vincere con due gol di scarto. I supporter della Salernitana. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Granata di rabbia, la voce dei tifosi: "A Marassi zero tiri in porta, ora serve il miracolo"

In questa notizia si parla di: serve - marassi - miracolo - granata

Lo spareggio di andata e ritorno programmato per il 15 giugno a Marassi e il 20 all'Arechi. Ma il club di Cellino farà ricorso alla Corte Federale, verdetto tra il 10 e il 12 giugno Vai su Facebook

Granata di rabbia, la voce dei tifosi: A Marassi zero tiri in porta, ora serve il miracolo; Salernitana, ora occorre solo un miracolo. A Marassi è 2-0 Sampdoria; Meulensteen-Curto, gara 1 va alla Samp: all’Arechi servirà un miracolo.

La Salernitana cade due volte a Marassi: adesso serve l'impresa per evitare la C - I granata non pungono e adesso devono vincere con due gol di scarto all'Arechi per difendere la categoria ... Secondo today.it

Tripudio granata a ’Marassi’. Vergara punisce la Sampdoria. Prestazione da incorniciare. La classifica è una bella sorpresa - Ma intanto la splendida vittoria nella bolgia di Marassi (ottima la cornice impreziosita ... Segnala msn.com