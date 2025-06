Gran Premio di Monza a rischio | il suo futuro dipende da una nuova concessione

Gran Premio di Monza a rischio: il suo futuro dipende da una nuova concessione. Per garantire la storica corsa e preservare il prestigio del Parco di Monza, è necessaria una proroga fino al 2050. A dichiararlo oggi, lunedì 16 giugno, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana durante un incontro con Assolombarda, evidenziando come il Gran Premio rappresenti un simbolo imprescindibile per l’Italia e l’automobilismo mondiale. La sfida ora è trovare un accordo che assicuri il suo prestigio nel tempo.

"Serve una nuova concessione fino al 2050 per garantire il futuro del GP d'Italia e del Parco di Monza". A dirlo, quest'oggi lunedì 16 giugno, è stato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un incontro in Assolombarda.

