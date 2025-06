GPS elenco aggiuntivo | scioglimento riserva dal 16 giugno al 3 luglio 2025 per chi consegue abilitazione o titolo sostegno entro il 30 giugno AVVISO Ministero

Se sei tra i candidati che otterranno l'abilitazione o il titolo di sostegno entro il 30 giugno, segna in agenda il periodo dal 16 giugno al 3 luglio 2025: sarà il momento di sciogliere la riserva e inserirsi nell'elenco aggiuntivo delle GPS per l’anno scolastico 2025/26. Un'opportunità fondamentale per assicurarsi una posizione stabile e qualificata nel mondo dell'istruzione. Non lasciartela sfuggire!

La domanda per poter sciogliere la riserva e inserirsi a pieno titolo nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS, utile per l'anno scolastico 202526, si potrà presentare dal 16 giugno al 3 luglio 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

