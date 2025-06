GPS elenchi aggiuntivi e GAE scioglimento riserva e non solo | tutte le info utili QUESTION TIME con Quattrocchi LIVE alle 14 | 30

Se sei coinvolto nelle procedure di scioglimento della riserva negli elenchi aggiuntivi GPS e GAE, non perdere l'appuntamento con Question Time, il format di Orizzonte Scuola. Lunedì 16 giugno alle 14:30, in diretta su Facebook e YouTube, Luigi Quattrocchi, esperto di normativa scolastica, risponderà alle tue domande e fornirà tutte le informazioni utili per affrontare al meglio questa fase cruciale. Non mancare!

Al via le procedure per lo scioglimento della riserva negli elenchi aggiuntivi GPS e per le GAE. La redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). Appuntamento fissato per lunedì 16 giugno alle 14:30. In collegamento Luigi Quattrocchi, docente ed esperto in normativa scolastica. Conduce Andrea Carlino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Elenchi aggiuntivi GPS 2025, a Roma "notevole numero di domande". Dal 3 giugno scuole polo al lavoro - Dal 3 giugno, le scuole polo di Roma sono al lavoro per gestire un notevole numero di domande relative agli elenchi aggiuntivi GPS 2025.

