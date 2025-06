GPS 2025 | scioglimento riserva Elenchi Aggiuntivi abilitazione specializzazione Metodi Differenziati GUIDA MINISTERO

Se sei tra i docenti in attesa di conferma, il momento è arrivato: il Ministero ha aperto la procedura per lo scioglimento della riserva negli elenchi aggiuntivi GPS 2025/26, con scadenza il 3 luglio su Istanze Online. Una guida dettagliata ti accompagnerà passo dopo passo per garantire il corretto inserimento e l’abilitazione. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere questa opportunità fondamentale.

Scioglimento riserva elenco aggiuntivo prima fascia GPS per l'anno scolastico 202526: la funzione è disponibile su Istanze online fino al 3 luglio. Possono accedere coloro che si sono inseriti con riserva entro lo scorso 29 aprile e conseguono il titolo entro il 30 giugno 2025. Ecco la guida del Ministero L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

