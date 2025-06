Gp di Montreal Russell trionfa in Canada Le Ferrari al quinto e sesto posto

Il Gran Premio di Montreal ha regalato emozioni e sorprese, con un’epica vittoria di George Russell sulla Mercedes, che domina il circuito canadese. La gara ha visto anche l’incredibile debutto sul podio di Kimi Antonelli, a soli 18 anni, e una battaglia avvincente tra McLaren e Lando Norris. Una corsa ricca di colpi di scena che ha infiammato i tifosi di tutto il mondo, lasciando spazio a nuove sfide e grandi aspettative per il futuro.

Montreal – Grande prestazione della Mercedes con George Russell che, domenica 15 giugno, ha conquistato la vittoria nel Gp di Montreal davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, al primo podio in carriera in F1 (nel suo decimo Gp, a 18 anni e 4 mesi). Quarta la McLaren di Oscar Piastri, che vince il duello con Lando Norris (nel tentativo di sorpasso al compagno di squadra, il pilota del Team Papaya ha toccato il muro a quattro giri dalla fine). Norris ha chiuso la gara (terminata poi in regime di safety car) senza punti. Poi le due Ferrari di Charles Leclerc, quinto, e Lewis Hamilton, sesto.