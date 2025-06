Google collabora con lo studio di attack on titan per un anime isekai su android

Una partnership inaspettata che rivoluziona il modo di vivere gli anime: Google e WIT Studio uniscono le forze per creare "Reincarnato come utente Android", un anime isekai che sfida ogni convenzione. In questo mondo alternativo, le applicazioni diventano armi potenti e la tecnologia si fonde con la fantasia, aprendo nuove frontiere per gli appassionati di storytelling digitale. Un’idea audace destinata a cambiare il futuro dell’intrattenimento.

In un'operazione che ha sorpreso gli appassionati di anime, Google ha collaborato con WIT Studio, celebre per il suo lavoro su Attack on Titan, per lanciare una serie originale di anime isekai intitolata Reincarnato come utente Android. Questa iniziativa unisce strategie di marketing digitale a una narrazione innovativa, ambientata in un mondo fantastico dove l'arma piĂą potente del protagonista non sono magie o spade, bensì applicazioni Android. La fusione tra branding aziendale e stile narrativo si presenta come un approccio creativo capace di stimolare l'interesse dei fan. Ben lontano dall'essere una semplice campagna pubblicitaria, questa breve serie animata pubblicata sul canale YouTube di Google Play Japan possiede una solida base artistica e produttiva.

Wit Studio firma una miniserie anime per Google Play con episodi da 15 secondi Il protagonista è un gamer reincarnato nel mondo Android: alla regia Yasuhiro Akamatsu, concept visivi firmati da Masaaki Yuasa.

