Golf | tra Spaun Oakmont e difficoltà italiane US Open da ricordare

La stagione del golf ci regala spesso sorprese, e l’US Open 2024 non fa eccezione. Tra le verdi insidie di Oakmont e le sfide italiane, questa edizione ha regalato emozioni indimenticabili. A sorprendere tutti è stato J.J. Spaun, un outsider che ha scritto una pagina memorabile nella storia del torneo. Ma cosa rende questa vittoria così speciale? Scopriamo insieme il racconto di un’edizione da ricordare.

Si è chiusa una delle edizioni più particolari nella storia dello US Open. A Oakmont ha vinto J.J. Spaun, contro un'enorme serie di pronostici e dall'alto di un percorso tutto particolare. Del resto, il californiano aveva partecipato una sola volta a questo Major, nel 2024 non aveva nemmeno partecipato ad alcuno dei quattro tornei maggiori e, prima di questa notte, aveva partecipato solo cinque volte al PGA Championship, due allo US Open e due al Masters. Sì, ne manca uno: all'Open Championship non ci è mai andato. Lo disputerà, in automatico, per la prima volta quest'anno. E si è garantito almeno altri venti Major.