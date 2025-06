Gloria e Guido sono tornati insieme dopo UeD | FOTO e cosa è successo

Gloria e Guido, una delle coppie più commentate di Uomini e Donne, sono tornati insieme dopo un periodo di crisi e incomprensioni. La loro riconciliazione ha sorpreso tutti i fan, che temevano fosse solo un arrivederci passeggero. Ora, con un annuncio ufficiale, hanno confermato il loro amore rinnovato, dimostrando che a volte il cuore sa aspettare e perdonare. La loro storia ci insegna che il vero amore può superare anche le tempeste.

Tra le coppie che si sono formate al termine di questa edizione di Uomini e Donne c'è quella composta da Gloria Nicoletti e Guido Ricci. A distanza di poco tempo dalla loro uscita dalla trasmissione in reciproca compagnia, però, i due avevano lasciato intendere di aver interrotto la frequentazione. Non sono mancate stoccate sui social che non hanno lasciato spazio a dubbi. In queste ore, però, i due hanno fatto un annuncio che ha lasciato tutti spiazzati, ovvero, sono tornati insieme. Il ritorno di fiamma tra Gloria e Guido dopo Uomini e Donne. La relazione tra Gloria e Guido ha già subito una battuta d'arresto al termine di Uomini e Donne.