Gli ultimi look di Brad Pitt catturano sempre l’attenzione, tra eleganza e un tocco di audacia. In attesa di vederlo in F1: The Movie, il suo stile continua a sorprendere, dal monocromatico sobrio al vivace tie-dye. Ogni outfit riflette il suo talento e la sua personalità versatile, rendendolo un’icona di stile senza tempo. E ora, scopriamo insieme come Brad Pitt sa reinventarsi con classe e originalità in ogni occasione.

In attesa di ammirare Brad Pitt in F1: The Movie, film diretto da Joseph Kosinski e in uscita il 25 giugno, ecco gli ultimi look indossati dall’attore nel corso del press tour. Il 15 giugno 2025, la star ha optato per un outfit monocromatico composto da maglione con zip, pantaloni e scarpe in suede. Avvistato a Manhattan durante le riprese per uno sketch del Tonight Show di Jimmy Fallon, l’attore ha indossato un vivace completo tie-dye coordinato al presentatore, mentre per la sera Brad Pitt ha scelto un total look della collezione AI 2025 di Willy Chavarria. Tutti gli ultimi outfit dell’attore si scoprono nel video di Amica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Gli ultimi look di Brad Pitt non passano inosservati

