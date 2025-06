Gli studenti delle scuole italiane di moda ci rassicurano che il Made in Italy è ancora salvo

Gli studenti delle scuole di moda italiane ci rassicurano: il Made in Italy 232 è ancora vivo e forte. Lo abbiamo testimoniato l’11 giugno al Complesso Donna Regina di Napoli, durante l’anteprima della mostra “Remade in Italy”. Qui, trenta creazioni degli studenti del Iuad Napoli celebrano con passione la tradizione, l’eccellenza e l’artigianalità che rendono unico il nostro stile. Un vero tributo alla bellezza del fatto a mano, che conferma come il nostro patrimonio continui a ispirare le nuove generazioni.

L'11 giugno siamo stati al Complesso Monumentale Donna Regina di Napoli per l'anteprima della mostra "Remade in Italy" che presenta trenta capi realizzati dagli studenti del secondo e terzo anno del corso triennale in Design della Moda dell'istinto Iuad di Napoli. Gli abiti celebrano, attraverso una rivisitazione personale, i decenni e le personalità che hanno plasmato il concetto di Made in Italy nel segno del fatto a mano, dell'eccellenza, dell' unicità, della "bellezza, del pensiero e dell' innovazione. Ma non finisce qui il percorso espositivo. La mostra sarà aperta fino al 22 giugno e per accedervi bisogno addentrarsi nel centro storico di Napoli, tra vicoletti, profumi e tradizioni fino ad arrivare al chiostro del Complesso Monumentale Donna Regina.

